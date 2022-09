Sono stati svelati dal Comitato Regionale della Federbasket i nomi delle formazioni che prenderanno parte al prossimo torneo di B regionale femminile. Saranno 9 le compagini al via che andranno a comporre il girone unico regionale.

Le squadre. Delle 9 squadre presenti al prossimo massimo torneo regionale femminile, 6 hanno partecipato anche al campionato la scorsa stagione, mentre 3 sono le new entry. Ai nastri di partenza tenterà nuovamente la scalata verso la serie A/2 nazionale la Virtus Cagliari, al quale è costata cara l’unica sconfitta della scorsa stagione, subita nel corso dei concentramenti nazionali. Tra le conferme, al via anche la Mercede Alghero, finalista dei playoff regionali, San Salvatore, Antonianum Quartu, Astro e Su Planu. Le novità, invece, sono rappresentate da Cus Cagliari, Elmas e New Basket Ploaghe (neo promossa dalla C regionale).

Il via. Secondo quelle che sono le indicazioni della federbasket regionale, il via dovrebbe essere previsto per il prossimo 9 ottobre. Nelle prossime ore verranno rese ufficiali anche la formula del torneo e il calendario completo delle partite.

© Riproduzione riservata