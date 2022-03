La Tecnocasa Stella Azzurra Sestu si conferma in testa alla classifica della Serie C regionale maschile. Sabato è arrivata la prima sconfitta in stagione per la capolista, che si è arresa solo al tie-break contro la seconda Quadrifoglio Volley, che insegue con l'Ariete Oristano i sestesi a 7 lunghezze di distanza. Successo al quinto set anche per Guasila contro la Time Out, mentre Centro Commerciale Terranova Olbia ha superato 3-0 l'Audax-Sandalyon.

C femminile. Selargius e Garibaldi dominano i due gironi. Nel girone A, le selargine hanno trovato finora 13 vittorie in altrettante gare. 14 successi in 14 match invece per Garibaldi, capolista del girone B. Nello scorso weekend si sono giocate però solo due partite, una per girone, a causa dei rinvii per covid. Nel girone A, Gymnos ha vinto 3-1 contro Is Bingias. Nel girone B, Sanluri ha superato 3-0 Riso della Sardegna Gymland.

D femminile. Nel girone A, la capolista Aquila ha trovato il dodicesimo successo in stagione con il 3-0 sulla Cagliari Volleyball. Vittoria in tre set anche per Semelia in trasferta contro Le Torri. Pardu Jerzu ha invece battuto 3-2 Pallavolo Giba. Nel girone B, Amici Quartucciu e La Foresteria Villacidro proseguono la lotta per il primato. Quartucciu, prima in classifica, ha avuto la meglio su La Nuova Posta Stella Azzurra di Sestu per 3-1. Per la formazione di Villacidro invece è arrivato il 3-0 sulla Polisportiva Primavera. La Soul Sound Vega Volley si è imposta in trasferta 3-0 contro l'Alfieri. La Pvn Nuoro ha battuto 3-1 in casa il Cus Cagliari. Nel girone C, la Junior Volley si conferma in testa dopo il 3-' esterno sul Macomer. Segue al secondo posto Spiga Trasporti Ittiri, con il 3-0 sulla Maresport. Stesso risultato per il Centro Storico Castelsardo sul campo della San Giuseppe Virtus e per l'Autoplus Hermea Olbia in casa della Sirio Orosei. Successo esterno in tre set per la Farmacia Pittulongu Olbia contro la Torres Volley. L'unica a vincere in casa è l'Ermes Volley al tie-break contro l'Orion Sassari.

