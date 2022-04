Dopo i raduni di preparazione di Sabaudia, riprende per Stefano Oppo la maratona delle regate nazionali. Il campione di Oristano è a Piediluco, per il primo Meeting nazionale che coinvolge atleti dell’Italia Team, e delle quasi cento società italiane iscritte, e costituisce il primo importante test di valutazione in vista della stagione remiera appena iniziata.

L’azzurro – medaglia di bronzo a Tokyo 2020 nel doppio Pesi Leggeri - esordirà domani nel singolo Pesi Leggeri, misurandosi con 32 avversari, tra cui Pietro Ruta, suo storico compagno di barca nelle ultime stagioni.

Domenica invece Oppo, in acqua con la lycra del Gruppo Sportivo dei Carabinieri, sfiderà altri 16 equipaggi nel doppio Pesi Leggeri.

