Nuova sfida per il 52enne cagliaritano Stefano Frau che si accinge ad affrontare la Marathon des Sables, gara di corsa di circa 250 chilometri che si tiene nel deserto del Sahara marocchino. L’appuntamento è il 25 marzo. Frau non è nuovo a queste sfide “impossibili”. Due anni fa aveva superato la Tot Dret, un trail di 142 chilometri con 12000 metri di dislivello positivo con partenza da Gressoney (Valle d'Aosta) e arrivo a Courmayeur. “Si tratta della mia prima esperienza nel deserto”, dice Frau. “Gara che rimando da due anni per via del Covid. Purtroppo per via di un’operazione alla spalla ho avuto solo due mesi per prepararla. Ci provo comunque. Si dovranno percorrere 250 chilometri in sei tappe in autosufficienza alimentare”, continua, “con picchi massini di 60 gradi di temperatura e minimi di 5 gradi. Dovrò portarmi dietro uno zaino che non dovrà avere un peso inferiore ai 6 chilogrammi con all’interno cibo, per un equivalente minimo richiesto di 2mila calorie giornaliere, e altro occorrente obbligatorio per affrontare questa avventura. L’organizzazione”, conclude, “fornisce 10,5 litri di acqua al giorno”.

© Riproduzione riservata