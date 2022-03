Una domenica da incorniciare per Amsicora e Ferrini, impegnate in trasferta nella settima di andata della serie A1 femminile. L’Amsicora ha vinto a Roma contro il Butterfly 4-3, la Ferrini ha pareggiato 1-1 a Torino contro una delle capolista, Torino Universitaria, dopo essere stata a lungo in vantaggio.

Per l’Amsicora è stata una domenica difficile per le condizioni ambientali non proprio amichevoli. Un motivo che ha spronato le cagliaritane subito in doppio vantaggio nel primo quarto con le reti della ex Milagros Ceratto e Sara Belloni. Nella seconda frazione si è vista la reazione del Butterfly che ha accorciato le distanze ed ha poi pareggiato dopo il riposo lungo. Entrambe provano a vincere la partita ma a novanta secondi dalla fine lo scatto dell’Amsicora con due corti vincenti, stesso schema, stessa variazione il primo sulla sinistra di Eschoyez, il secondo sulla destra realizzato da Granatto. C’è ancora il tempo per la terza rete romana, che si rende ancora pericolosa, ma senza arrivare al tiro.

La Ferrini mette in ansia Torino Universitaria, tanto che a fine partita si accorge che il pari è addirittura stretto. Superiorità messa a frutto nei minuti finali della prima frazione quando Elena Arbia sigla la rete del vantaggio.

Le ragazze di Alacid non si chiudono e mantengono il controllo stazionando per lunghi periodi nella metà campo avversaria. L’estremo difensore Giorgia Piras capitola su corto di Agrò nel terzo quarto, la cui esecuzione è stata a lungo contestata. La Ferrini consolida così il sesto posto, l’ultimo utile per accedere alla futura Top Level.

CLASSIFICA: Lorenzoni Bra 14, Amsicora e Torino Universitaria 12, Argentia e Valverde 11, Ferrini 7, Butterfly 4, Milano e San Saba 2.

