Judo, aikido, calcio, ginnastica e volley: sono le disciplne scelte a Sassari per il progetto “Sport di squadra e gioco a scuola“, promosso dal Comitato provinciale di Sassari dell’AiCS, nell'ambito dell'iniziativa dell’AiCS Direzione Nazionale avviata con il supporto finanziario del Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il via il 4 dicembre con gli Open Day ospitati all’Istituto Nazionale Convitto Canopoleno e all’Istituto comprensivo “Pasquale Tola” di Sassari.

Il progetto, rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, intende promuovere linguaggi contro la discriminazione, diffondendo pratiche sportive e di educazione non formale.

A Sassari alunni e studenti saranno coinvolti per 4 ore settimanali e per 6 mesi consecutivi grazie al lavoro portato avanti dal maestro Stefano Urgeghe e l’ASD “Fair Play International”.

L’edizione 2024/2025 introduce un gioco da tavolo per la promozione della cooperazione tra i giovanissimi, il rispetto e il fair-play. Il “serious game” prenderà il nome di “SOS Sfida Operazione Spaziale” e sarà applicato nelle classi per valorizzare l’assunzione di responsabilità negli atteggiamenti e nei comportamenti che promuovono la coesione sociale. Pensato e messo in pratica da LAN – Laboratorio di architetture narrative, è stato illustrato e spiegato ai tecnici sportivi proprio nel corso dell’ultima formazione rivolta ai territori che hanno scelto di aderire. Si gioca in gruppi di 3-6 giocatori ed è ambientato nello Spazio, dove i giovani protagonisti dovranno aiutare un team di robot in panne per partecipare tutti insieme ai Grandi Giochi spaziali.

