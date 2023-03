Un'annata storta e sfortunata quella del Sorso, nel girone E di Prima Categoria. Terzultimo posto in graduatoria con 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 14 sconfitte. Spesso maturate in convulsi finali, come domenica scorsa a Valledoria, nella partita persa 2-3 contro la vice capolista. Sorso in vantaggio 2-1 a pochi minuti dalla fine, con un'ottima prestazione. Poi la rimonta degli avversari sul filo di lana. Una vera beffa.

A questo punto, a 5 giornate dal termine, il massimo obbiettivo dei biancocelesti, una delle formazioni più blasonate della Sardegna, con passati persino in serie C, è evitare la retrocessione attraverso i playout. Che sono al momento distanti 3 punti. Tale è infatti il divario col Cus Sassari. Domenica prossima, nel nuovissimo impianto in erba sintetica della Piramide (appena inaugurato), un'occasione ghiotta per incamerare l'intera posta: la sfida contro il Treselighes, compagine in piena crisi al penultimo posto in classifica (13 punti). Ma per la squadra allenata dal turritano Tore Porqueddu sarà meglio non sottovalutare l'avversario. Al fine di evitare amare sorprese.

Suona la carica il presidente Pier Mario Fenu.«Una stagione quasi maledetta, tra problemi logistici, episodi negativi e infortuni - spiega -. Domenica mi attendo una grande prestazione della squadra e 3 punti, nel rispetto dell'avversario. Su 5 gare da giocare 3 le disputeremo in casa: Treselighes, Castelsardo e Siligo. Dobbiamo vincerle tutte, per sperare nella salvezza. In trasferta ce la giocheremo con Alghero e Badesi. Con i catalani, primi in classifica, è quasi una partita proibitiva. Ma nel calcio - conclude - non si sa mai».

Domenica alla Piramide aperta al pubblico solo una parte dell'impianto, per altri lavori in corso. Ma saranno in tanti in tribuna, soprattutto in curva. Occupata principalmente dal numeroso gruppo di ultrà appena nato: Curva Mare. Nelle fila del Sorso tante le assenze per infortunio, come quella del centravanti Lello Fenu, che dovrà essere operato al legamento crociato di un ginocchio.



