Il Sorso, una delle società calcistiche più prestigiose della Sardegna (con passato in Serie C), vuole assolutamente risalire la china. Dopo il fallimento di qualche anno fa, e dopo avere sfiorato la promozione in Serie D, la squadra è ripartita dalla Seconda categoria. L'anno scorso un secondo posto, alle spalle del Castelsardo. Questa stagione l'obbiettivo è vincere il campionato. "Speravamo di essere ripescati in Prima categoria - spiega il presidente del Sorso Pier Mario Fenu -. Pazienza. Cercheremo di essere promossi sul campo. Faremo qualche acquisto, ma la rosa della passata stagione, tutti locali, è già di categoria superiore". Del resto giocatori del calibro di Leoncini, Fois, Recino, Bagnolo e Franca (solo per citare alcuni nomi) potrebbero offrire ampie garanzie in campionati di grandi livelli. Tra i biancocelesti anche Lello Fenu, 28 anni, attaccante, alla sua ottava stagione nel Sorso. "L'anno scorso ho siglato 17 reti - afferma -. Quest'anno cercherò di migliorarmi, non tanto per me stesso, quanto soprattutto per i miei compagni. Vogliamo la promozione in Prima categoria". La società ha riconfermato in panchina il turritano Emiliano Frau. La preparazione comincerà il 29 agosto allo stadio Piramide.

