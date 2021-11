Sorride soltanto il Lanusei. Nelle gare disputate oggi, per la nona giornata del campionato di Serie D, girone G, la squadra di Campolo si è aggiudicata (1-2) il derby del “Vanni Sanna” contro il Latte Dolce. Gli ogliastrini sono passati in vantaggio al 17’ con Ciotoli (incornata su azione d’angolo). Ad inizio ripresa (2’) il pareggio del Latteo Dolce grazie ad un rigore trasformato dal capitano Cabeccia concesso per un fallo di Palombo su Gianni. Dopo appena tre minuti il Lanusei si è riportato avanti con Manca: gran sinistro dalla distanza con palla sotto l’incrocio. Per il Lanusei è la seconda vittoria di fila, la prima in trasferta. Il Latte Dolce continua a soffrire in casa (nelle ultime tre gare ha raccolto un solo punto).

Pesante sconfitta (1-4) per l’Atletico Uri contro l’ex fanalino di coda Insieme Formia. Per i laziali si è trattata della prima vittoria stagionale. L’Uri non perdeva da tre gare. Per gli ospiti doppiette di Simonetti (13’ del primo tempo su rigore e 18’ della ripresa) e Camilli (15’ e 19’ del secondo tempo). Inutile la rete di Calaresu al 29’ della ripresa.

