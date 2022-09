La seconda giornata di Serie D ha sorriso soltanto all’Ilvamaddalena. La squadra di Aldo Gardini, nonostante gli sfavori del pronostico, ha bloccato la corazzata Casertena. Felicissimo Gardini per la prestazione di carattere da parte dei suoi ragazzi che nel primo tempo sono anche andati vicini al gol.

Le altre tre formazioni sarde hanno perso. A Tertenia, la Cos è stata maltrattata dal Pomezia. Nessun dramma chiaramente ma c’è bisogno di una sterzata. “Una delle peggiori prestazioni da quando faccio l’allenatore”, ha detto Loi. “Poco da dire sulla partita quando subisci quattro reti dopo 38’. Nella ripresa c’è stato un minimo di orgoglio ma non basta. Bisogna capire che questo è il campionato. Sarà difficilissimo e le squadre sono tutte di alto livello. Se regali, non ti perdonano. Il primo ad aver sbagliato sono io e me ne assumo tutte le responsabilità. Il percorso è appena iniziato. Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare sodo. Non ci spaventano due sconfitte”, chiude. “Cercheremo di lavorare sodo e migliorare per evitare gli errori commessi”.

Prima sconfitta per l’Arzachena, caduta a Pagani. Gli smeraldini hanno comunque lottato e hanno sfiorato il pareggio dopo essere stati sotto di due reti. Zero punti anche per l’Uri battuta di misura dall’Aprilia. La squadra di Massimiliano Paba non ha comunque demeritato. Il primo tempo è stato molto positivo con i giallorossi che per alcuni tratti hanno avuto il pallino del gioco. Domenica prossima il programma propone Arzachena-Cassino, Vis Artena-Cos, Uri-Nola e Angri-Ilva.

