Cresce l'attesa a Sassari e dintorni per la prima gara di Serie C al “Vanni Sanna” dopo 8 anni di campionati dilettanti. Domenica alle 14.30 la Torres ospiterà la neopromossa San Donato Tavarnelle. Già venduti un migliaio di abbonamenti (sino a domani si possono fare anche online) che è già più del doppio rispetto alla stagione passata. Dopo di che via alla vendita dei biglietti. Attesi almeno tremila spettatori, anche perché è ora perfettamente agibile la tribuna distinti, quella di fronte alle panchine.

Intanto la squadra si allena al “Vanni Sanna”. Non sarà possibile recuperare gli attaccanti Scotto (ancora due mesi), Sorgente (ne avrà per tre settimane) e Luppi che deve ritrovare la condizione. Invece la punta Sanat si sta allenando col gruppo.

Lavoro differenziato per il terzino Liviero e il difensore Carminati, ma si tratta di affaticamento muscolare. Le possibilità di un recupero sono buone anche se soltanto venerdì il tecnico Alfonso Greco avrà un quadro preciso sui giocatori a disposizione.

