Tradizione solida, che viene portata avanti di anno in anno grazie all’impegno di tecnici e atleti. L’Esperia si conferma la società padrona del settore delle acque libere in Sardegna e le belle vittorie di Claudio Soi e Beatrice Argiolas, portacolori del club granata cagliaritano, ne sono la dimostrazione. Una dimostrazione che mostra l’efficienza non solo della squadra di via Pessagno ma l'alto contenuto tecnico del nuoto in mare isolano che, oltre alle punte di diamante quali Marcello Guidi e Fabio Dalu, può contare su vari giovani di belle speranze.

Giovani come Claudio Soi,17 anni, e Beatrice Argiolas 15 anni entrambi seguiti dal tecnico Marco Cara. Nel fitto calendario delle acque libere si sono distinti in questo 2022, dimostrandosi come i due nuovi nomi da tenere d'occhio in vista del futuro: tutti e due hanno vinto sui 1900 metri del ''Triangolo del Poetto'', così come sui 2,8 km della prova di mezzofondo del ''Trofeo Sant’Elia''. Inoltre, la Argiolas ha fatto suoi anche i 3,8 km della ''Coppa Pulastilelibero'', manifestazione in cui Soi si è piazzato al secondo posto rifacendosi poi nel ''Trofeo 3000 Sotto la Torre'' che ha conquistato con personalità ed efficienza nella nuotata.

“Claudio e Beatrice hanno gestito bene le prove in mare’’, il commento del tecnico Marco Cara, “dimostrando un’ottima predisposizione, un'ottima forma e un approccio alla gara deciso. Sono giovani, si sono messi in gioco divertendosi e potranno crescere ancora tanto nelle prossime sfide a cui prenderanno parte, ritagliandosi uno spazio sempre più importante’’.

