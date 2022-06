Con la retrocessione del Carbonia, salgono a 19 le squadre sarde che hanno diritto di iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza. Sono Arbus, Bosa, Budoni, Ferrini, Ghilarza, Li Punti, Monastir, Nuorese, Ossese, Porto Rotondo, Sant’Elena, Taloro, Villacidrese, oltre le tre formazioni retrocesse dalla Serie D: Carbonia, Lanusei e Latte Dolce e le neo promosse Monteponi, Tharros e Calangianus. Domenica 11 giugno si gioca intanto lo spareggio salvezza di Serie D fra Atletico Uri e Formia: alla squadra di Paba, per salvarsi, basta anche un pareggio in virtù della sua migliore posizione conquistata a fine campionato rispetto ai laziali. Il Taloro è ancora impegnato nei playoff nazionali di Eccellenza per conquistare la D. Domenica scorsa, la squadra di Mario Fadda è stata battuta (1-3) in casa da L’Aquila: nella gara di ritorno, domani alle 15.30 in Abruzzo, servirà un'impresa con l’Aquila che resta di gran lunga favorita per passare il turno. Un momento davvero difficile per il calcio regionale: tre retrocessioni dalla D non sono davvero un buon biglietto da visita.

