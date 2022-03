La Torres recupera lo svantaggio col team Nuova Florida ma non vince: il pareggio al "Vanni Sanna" per 1-1 favorisce la capolista Giugliano che allunga in vetta: +9 sui sassaresi.

I rossoblù nel primo tempo hanno prodotto belle giocate ma sono mancati di concretezza. Quella invece mostrata dagli ospiti che hanno sbloccato la gara al 29' col diagonale di Lovaglio lesto a riprendere la respinta-capolavoro di Salvato sul tiro di Moretti.

Nella ripresa grande gol di Ruocco per il pareggio: l'attaccante da sinistra si è accentrato e ha mirato all'angolo opposto. Al 77' rovesciata di Lisai parata da Giordani.

Ne approfitta l'Arzachena per avvicinarsi grazie al colpaccio sul campo del Real Monterotondo: 1-0 con rete di Loi su errore in uscita dei apdroni di casa che sembrava potessero sfondare da un momento all'altro. Ora i playoff di posizione alta sono un obiettivo degli smeraldini.

Un punto in trasferta per il Carbonia che pareggia a Cassino 1-1. In vantaggio al 63' con Padurariu i minerari vengono beffati al 90' da Sorgente.

Rientra invece in Sardegna a mani vuote il Muravera, che sul terreno dell'Ostia Mare perde 2-0: per i padroni di casa reti di Cardillo e Lorusso.

