Poker di vittorie per il Budoni che piega (2-0) anche l’Ossese. Dopo quattro giornate la squadra di Cerbone comanda con 12 punti. Le reti dei biancocelesti sono di Villa e Santoro. Resta a due punti soltanto il Latte Dolce, vittorioso (2-3) in rimonta a Oristano contro la Tharros. Gli oristanesi vanno avanti all’8’ con Sabba, Il bomber raddoppia al 25’. Al 34’ Scognamillo accorcia. Nel finale di tempo Kaio Piassi pareggia. Al 66’ un’autorete dei biancorossi consegna i tre punti ai sassaresi.

Il Carbonia cade (0-1) in casa col Ghilarza. Decisiva la rete di Atzei. Primi successi per Arbus e Iglesias. L’Arbus batte (3-0) il Monastir grazie alle marcature di Galloni (doppietta) e Atzori. L’Iglesias supera (2-1) la Villacidrese. Prima il gol di Mancusi per i rossoblù, Piras pareggia poi ci pensa Fanni a riportare avanti i minerari.

Ancora una sconfitta per la Nuorese davanti alle mura amiche contro il Bosa. I gol di Pischedda e Dell’Amico (autorete). Pari tra San Teodoro e Ferrini. Ospiti avanti con Argiolas. Ruzzittu su rigore firma il pareggio.

Senza reti l’incontro di Serdiana tra Sant’Elena e Lanusei. Vince (2-1) ancora il Taloro contro il Li Punti. Le reti dei padroni di casa di Falchi e Mussu. In mezzo il gol dei sassaresi di Pinna.

