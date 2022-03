Sono Lorenzo Sirena (Yacht Club Cagliari) e Giovanni Battista Azara (Yacht Club Olbia), i vincitori a Olbia della seconda tappa del campionato zonale Optimist, che sabato e domenica ha dovuto fare i conti con il forte vento tra i 15 e 20 nodi, sabato da levante e domenica da scirocco.

Le gare. La flotta più esperta e numerosa, quella Juniores, ha completato una prova sabato e tre il giorno dopo. Più prudente la tappa dei Cadetti, in acqua solo domenica per tre regate, tutte curate dal comitato organizzatore dello Yacht Club Olbia, che si sono di fatto risolte in duello tra Azara, sempre primo, e Federico Pastore (Yacht Club Cannigione).

Il figlio d’arte. A senso unico anche la classifica Juniores, dove Sirena - figlio d'arte, suo papà è Max Sirena, team director di Luna Rossa, il sindacato italiano di Coppa America - ha totalizzato un secondo e tre primi, tenendo a distanza Davide Cosseddu e Matteo Raimondi, entrambi del circolo organizzatore.

