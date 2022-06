Sarà Simone Righi a guidare la Techfind Selargius nel prossimo campionato di A2 femminile di basket.

Per il trentenne originario del Pavese sarà la prima esperienza da capo allenatore, ma nel curriculum di Righi come assistant coach spiccano la promozione dall’A2 all’A1 con Broni (2015/16 con coach Sacchi), ottenuta con 37 successi su 37 e la vittoria della Coppa Italia, le esperienze a Cernusco sul Naviglio nelle giovanili dell’Eccellenza e nella C Gold (2019/2020), il ritorno a Broni prima in A1 con Coach Fontana, poi nelle giovanili e a seguire di nuovo in A1 con Magagnoli-Andreoli.

“Non vedo l’ora di mettermi in gioco e di lavorare sia con le giocatrici più giovani, anche dando spazio alle U17 più meritevoli, sia con quelle esperte, per creare un gruppo squadra. Mi piace giocare una pallacanestro rapida, caratterizzata da una forte pressione sulla palla. In attacco prediligo la transizione, ma la squadra deve essere a suo agio sia con le soluzioni vicino a canestro che con quelle dalla lunga distanza. Spero di poter trasmettere il mio entusiasmo”, ha commentato Simone Righi. “Sono stato al PalaVienna da avversario nel mio primo anno da assistente e ricordo bene il clima sereno che si respirava: sono certo che mi troverò come a casa. So di essere chiamato a sostituire un collega che ha fatto benissimo negli ultimi due anni, questo mi permette di partire avvantaggiato, perché evidentemente c’è una base solida sulla quale ripartire”.

