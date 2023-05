Il calcio mercato è già partito. La Tharros del neo tecnico Antonio Prastaro, ripartirà dal bomber Andrea Sanna e dell’esterno basso Simone Pinna, che ha giocato in Serie A con il Cagliari di Maran. Il patron Tonio Mura si sta occupando delle trattative in prima persona.

Le altre trattative. Adesso è ufficiale. Marcello Angheleddu è il nuovo allenatore del Monastir (Promozione). Dopo l’addio dal Guspini, dove nella scorsa stagione ha disputato la prima parte da calciatore e la seconda nel nuovo ruolo di tecnico, è arrivata la chiamata della società campidanese. Voce che circolava da tempo, ora è stata confermata.

Angheleddu, uno dei giocatori più talentuosi in Sardegna e che ha militato nella Torres e nell’Atletico della famiglia Orrù, adesso saprà trasferire la sua esperienza ai giocatori nella nuova veste. E' sempre stato un allenatore in campo, leader e trascinatore. La prima avventura dal trainer col Guspini è andata benissimo. Era subentrato alla guida tecnica al posto di Simone Cirina. Con lui in panchina, i biancorossi avevano inanellato una serie importante di risultati positivi riuscendo addirittura a ritornare in corsa per il primato. Hanno chiuso in terza posizione alle spalle di Villasimius e Castiadas. Con Angheleddu, il Monastir cercherà di puntare in alto e magari di riprendersi l’Eccellenza.

