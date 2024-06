È Simone Marini il nuovo allenatore del Calangianus. Ad annunciarlo la società giallorossa. Un tecnico di grande esperienza che ha fatto davvero bene col Porto Rotondo collezionando oltre 300 panchine. Subentra a Pasquale Malu.

«Non nascondo che quando ho ricevuto la telefonata da un dirigente del Calangianus», ha detto Marini, «mi sono emozionato. Non è un segreto l’affetto ed il feeling che da più di 20 anni ho sempre provato e percepito ogni volta che mi è capitato di tornare al Signora Chiara. Con questa maglia ho avuto la fortuna di giocare, di vincere e di vestirla con orgoglio anche in serie D. Conosco la piazza e so bene le responsabilità che ne derivano. Calangianus è una società storica, 120 anni di calcio, tra le più antiche dell’Isola. Il pubblico è numeroso, caloroso ed esigente, come raramente capita anche in categorie superiori».

Niente voli pindarici. «Solo tanta volontà, lavoro duro e voglia di lottare, da squadra e da gruppo. La piazza, i tifosi e la società lo meritano e son certo che ci daranno una mano. Io metterò tutto me stesso per ripagare la fiducia. Non vedo l’ora di cominciare».

© Riproduzione riservata