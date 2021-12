Si scaldano i motori per il Formula Challenge Riviera del Corallo, la terza edizione della gara motoristica organizzata dal Team Alghero Corse in collaborazione con l'Aci Sassari e il Comune di Alghero valida come tappa finale del Campionato Italiano di Formula Challenge e prova conclusiva del Campionato sardo della specialità, dopo la prima edizione del Formula Challenge Ogliastra di Girasole.

Dopo le prove Terre Joniche, Napoli-Sarno, Santa Maria-Sarno e Magna Grecia di Torricella a Taranto, il Tricolore di specialità si deciderà sabato e domenica ad Alghero. Per giocarsi il titolo, arrivano dalla Puglia il leccese Stefano Pironti (Peugeot 106 Rs) e il tarantino Cosimo Salon (Super 5 turbo).

Previsto un tracciato di oltre 700 metri nel Piazzale della Pace. Le precedenti edizioni sono state vinte dagli algheresi Fabio Angioy (Radical Prosport) nel 2018 e Luca Tilloca (prototipo Sport Tag E2Sc1400) nel 2019.

Enea Carta (Proto 126 E2sc), vincitore con il prototipo Formula Gloria della gara in Ogliastra (e qui reduce da un secondo e un terzo posto) sarà sicuramente uno degli attesi protagonisti. Con lui, a giocarsi il titolo di campione sardo 2021 ci sarà anche Pier Raffaele Marcello (Formula Gloria), secondo nella gara ogliastrina).

