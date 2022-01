Il futsal è pronto a ripartire. Nel weekend tornano in campo le squadre sarde dei campionati nazionali, mentre domenica è in programma la finale regionale della Coppa Italia di C1 tra il Futsal Alghero e la San Sebastiano Ussana.

La finale. Le due squadre si affronteranno a Sestu dopo le semifinali disputate la scorsa settimana. L'Alghero ha superato 4-0 l'Oristanese con la doppietta di Idili e le reti di Torres e Sechi, mentre l'Ussana - prima in classifica in campionato - ha battuto 5-4 la Dym Sport con le doppiette di Miurra e Piras e il gol di Deiana.

Stelle in campo. Il 2022 di calcio a 5 è iniziato con l'All-Star Day organizzato ieri al PalaCus di Cagliari dall’associazione di promozione sportiva "Quinto Uomo – Futsal in Sardegna". In campo per l'inizio del 2022 si sono affrontati ieri i migliori giocatori della C1 sarda votati dagli appassionati in un sondaggio online dopo la gara tra vecchie glorie in ricordo di Gianfranco Puddu.

Serie A2 e B. La Serie A2 per le squadre sarde riparte invece sabato con le trasferte per Monastir Kosmoto e Leonardo contro Alto Vicentino e Saints Pagnano. Il 360GG riceverà il Lecco, mentre il Sestu osserverà un turno di riposo. In Serie B, la Jasnagora farà visita alla capolista Domus Bresso. Trasferta contro il Fucsia Nizza per la Mediterranea. C'è Chi Ciak e Sardinia Futsal ospiteranno Avis Isola e Val D'Lans. Impegno esterno per il Domus Chia contro l'Atlante Grosseto.

Femminile. Il 2022 dell'Athena Sassari inizierà con lo scontro diretto per la salvezza contro il Padova ultimo in classifica in Serie A. In A2, la capolista del girone B Mediterranea affronterà in casa la Roma, mentre la Jasnagora volerà in trasferta contro la BRC 1996. Nel girone A, Cus Cagliari e Santu Predu faranno visita a San Marino Academy e Vip Tombolo. Per l'Arzachena gara casalinga contro la Virtus Romagna.

