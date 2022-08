Manca poco più di un mese all'inizio dei campionati di Serie B e le squadre sarde scaldano già i motori. La federazione ha reso noti i gironi e i calendari provvisori delle 8 formazioni isolane che saranno protagoniste in B1 e B2 femminile e in B maschile. Si partirà l'8 ottobre con la prima gara ufficiale.

B1 femminile. Capo d'Orso Palau, dopo aver sfiorato la promozione nella passata stagione, è stata inserita nel girone B composto prevalentemente da società del nord Italia. A far compagnia alla squadra di Palau ci sarà anche la neopromossa San Paolo, che esordirà in trasferta contro Costa Volpino. Turno di riposo alla prima invece per Capo d'Orso, che debutterà il sabato successivo sempre contro Costa Volpino.

B2 femminile. Girone C per le tre sarde di B2 - l'Alfieri Cagliari, La Smeralda Ossi e l'Unione Sportiva Garibaldi - che se la vedranno contro altre 11 squadre lombarde. Nella prima giornata sarà subito derby a Cagliari tra l'Alfieri e la neopromossa Garibaldi, formazione che rappresenterà La Maddalena. Prima in trasferta per La Smeralda che farà visita alla Cinisello.

B maschile. Sono tre anche le sarde in Serie B maschile, inserite tutte nel girone G laziale. Le isolane inizieranno tutte in trasferta. Il Cus Cagliari farà visita al Collialbani Genzano di Roma. Sarroch se la vedrà contro il Marino, mentre la neopromossa Stella Azzurra di Sestu affronterà l'Armundia Virtus Roma.

© Riproduzione riservata