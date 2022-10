Si dividono dopo solo una giornata di campionato le strade della Terralba Francesco Bellu, matricola del girone B di Promozione di calcio, e del tecnico Alessandro Deplano. L’ufficialità è arrivata questa mattina con una nota ufficiale della società terralbese.

Il Comunicato. Una decisione che arriva dopo 3 sconfitte nelle prime 3 uscite stagionali; le prime 2 in Coppa Italia nel triangolare con Santa Giusta e Arborea, la terza due giorni fa nella prima di campionato a Barisardo. Deplano era alla guida dei terralbesi da oltre due stagioni (inclusa quella sospesa per la pandemia) e la scorsa primavera aveva ottenuto la vittoria del campionato di Prima Categoria. “Il Terralba Francesco Bellu – si legge nella nota societaria - comunica di aver sollevato mister Alessandro Deplano dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Presidente Gabriele Frongia, il Direttore Stefano Melis e tutto lo staff del settore giovanile desiderano esprimere la massima gratitudine ad Alessandro per l’impegno e la professionalità dimostrati fin dal giorno del loro arrivo. A Deplano vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.

Il successore. Ancora top secret il nome dell’allenatore che sostituirà Deplano. La scelta ricadrà su 2 o 3 tecnici individuati dalla dirigenza terralbese. Il nuovo tecnico, presumibilmente inizierà a lavorare dalla prossima settimana. Per il prossimo impegno, previsto per sabato alle 16 contro l’Abbasanta, la gestione dovrebbe essere affidata all’interno del gruppo squadra.

