A due giorni dall’esordio nella Coppa Italia di Eccellenza, nel derby con il Ghilarza (sabato alle 17.30), si dividono le strade della Tharros e dell'allenatore Maurizio Firinu, con le dimissioni di quest’ultimo.

A sorpresa. La notizia è cominciata a trapelare nella tarda mattinata di oggi, per poi diventare ufficiale nel pomeriggio come si evince dalle parole del patron Tonio Mura. “Problemi di lavoro – commenta Mura – l’hanno portato a prendere questa decisione. Ha capito che diventava difficile proseguire e per un discorso di onestà ha preferito lasciare”.

Il successore. A poche ore dall’inizio della stagione ufficiale è partita la caccia al sostituto. Non trapelano nomi, anche se l’identikit sul tipo di tecnico è abbastanza chiaro. “Adesso vediamo – prosegue Mura – è stata una cosa improvvisa. Bisogna ragionarci su e vedere cosa scegliere. L’ideale è uno che conosce categoria e giocatori, perché andremo a confrontarci in un torneo davvero difficile”.

Epilogo. Firinu, che era subentrato lo scorso febbraio a Tonio Madau, termina la sua seconda esperienza alla Tharros a 48 ore circa dall’inizio ufficiale del campionato di Eccellenza. Sabato, infatti, è in programma la gara contro il Ghilarza per il primo turno di Coppa Italia. L’allenatore oristanese lascia dopo la promozione del maggio scorso, con il primo posto davanti al Tortolì.

© Riproduzione riservata