Presentata questa mattina, nella Sala “Remo Branca” del Palazzo Municipale di Iglesias, la prima edizione del Rally Sulcis Iglesiente in programma da venerdì 17 a domenica 19 marzo. La gara sarà valida per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna e per la Coppa Italia di Regolarità Sport. Le iscrizioni alle tre gare si chiuderanno alle 24 di lunedì 13.

Per gli organizzatori ha parlato il presidente della Mistral Racing Giacomo Spanu, che ha ringraziato Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Aci Cagliari e i tredici Comuni per il supporto (Iglesias, Carbonia, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Nuxis, Santadi, Villamassargia, Fluminimaggiore, Buggerru, Narcao, Villaperuccio, Gonnesa e Tratalias). Tra gli organizzatori, parola anche a Gabriele Deidda: “Dopo aver avuto la possibilità di portare nel Sulcis una manifestazione di caratura internazionale come l’Extreme E, mondiale dei Suv elettrici, per coinvolgere il territorio si è pensato di organizzare un rally che potesse continuare a risvegliare l’interesse del Sulcis per gli sport motoristici e promuoverne le bellezze”.

Per la prima volta presente in una conferenza stampa a Iglesias, l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa. “Con il rally nel Sulcis Iglesiente, che aprirà la stagione automobilistica nell'Isola, riprende, per il 2023, il programma dei grandi eventi di promozione turistica della Sardegna, sempre più Isola dello sport. Dopo tanti appuntamenti nel nord Sardegna, un evento motoristico torna ad essere protagonista al sud, coinvolgendo tredici comuni e coniugando perfettamente sport e turismo”, ha aggiunto Chessa. “Grazie ad un’intensa e tempestiva programmazione triennale, con 42 manifestazioni sportive di indiscusso e riconosciuto prestigio nazionale e internazionale, puntiamo a consolidare l’immagine dell’Isola. Oltre a promuovere l’interno della Sardegna, le manifestazioni sportive, insieme alle iniziative che valorizzano tradizioni, enogastronomia e turismo attivo, contribuiranno anche alla destagionalizzazione dei flussi turistici”.

Entusiasta il presidente dell’Aci Cagliari Antonello Fiori: “La Mistral Racing, nell’organizzare il primo Rally Sulcis Iglesiente, si è fatta carico di un compito molto significativo, poiché erano anni che non si disputava un rally in questa provincia. Inoltre, ha compiuto una scelta ancor più coraggiosa, poiché ha scommesso e inventato una nuova manifestazione in un territorio che non aveva mai ospitato un rally prima d’ora, dando vita a una gara inedita. Come Ente, non possiamo che essere soddisfatti e pertanto abbiamo patrocinato e sponsorizzato questo progetto e, come presidente, mi metto al servizio degli organizzatori”.

La presenza di Chessa è stata apprezzata da tutti gli amministratori comunali, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra Istituzioni per realizzare grandi eventi che contribuiscano a puntare i riflettori sulle realtà locali e sul patrimonio ambientale, storico e artistico dei Comuni sulcitani come il Rally Sulcis Iglesiente. “Il Rally Sulcis Iglesiente rappresenta, senza ombra di dubbio, un’occasione di promozione del territorio attraverso un evento sportivo che arriva qui per la prima volta ed è già consolidato in altre località della Sardegna”, ha detto il sindaco di Iglesias Mauro Usai. “Noi puntiamo molto su questo settore, abbiamo co-finanziato l’iniziativa con un contributo importante e riteniamo che attraverso questa manifestazione, così come tutte le iniziative culturali e sportive, si possa veramente dare un futuro anche economico al nostro territorio. Si tratta di vettori di promozione e comunicazione unici nel loro genere perché, oltre a comunicare e a raccontare sulla stampa e attraverso le iniziative mediatiche l’evento e il luogo in cui si inseriscono, portano anche tantissime persone, che non solo rimarranno e consumeranno nel nostro territorio, ma soprattutto saranno loro stesse vettori di comunicazione con terzi, che sicuramente saranno incuriositi da questa iniziativa e anche dalla testimonianza di chi l’ha vissuta”. Per il Comune di Iglesias,presenti anche la vicesindaca Claudia Sanna e il presidente del consiglio comunale Daniele Reginali.

A rappresentare l’mministrazione comunale di Carbonia, il vicesindaco Michele Stivaletta e l’assessora allo Sport Giorgia Meli: “Il primo Rally del Sulcis-Iglesiente è una grande finestra sul territorio che darà visibilità all'intera provincia con ricadute anche sul piano turistico; un evento che rappresenta l’appuntamento sportivo per eccellenza di questa primavera. Ringraziamo gli organizzatori per l'impegno profuso e per aver coinvolto la nostra città in questo bellissimo progetto. Siamo certi sarà solo l'inizio di una lunga serie di successi dei quali far immenso tesoro”.

Gianluigi Loru sindaco di Perdaxius: “E' un’occasione unica per far conoscere il nostro territorio e sono convinto che sarà la prima edizione di una lunga serie di Rally del Sulcis Iglesiente che porteranno tantissimi visitatori a vedere e scoprire le nostre belle realtà. Ho sposato personalmente fin da subito il progetto proposto dalla Mistral Racing perché è un’opportunità per far visitare tutto il territorio del Basso Sulcis, che molti non conoscono. Ai colleghi sindaci ho detto di non farci sfuggire un’occasione d’oro: coloro che verranno al seguito di questa gara, o per vederla, e che magari non avevano neanche ben chiaro dove fosse Perdaxius, arriveranno qui e visiteranno il parco e altri luoghi, mangeranno e passeggeranno lungo le vie del nostro paese. E' un’occasione fondamentale per lo sviluppo della nostra piccola realtà”,

Elvira Usai, sindaco di San Giovanni Suergiu: “Il Rally Sulcis Iglesiente può essere destinato a diventare uno dei grandi eventi del nostro territorio. Quando abbiamo saputo di questa manifestazione, abbiamo pensato che può ambire a essere un evento promozionale di riferimento per il Sulcis, come già sono il Matrimonio Mauritano e le celebrazioni in onore di Sant’Antioco. Il binomio sport-turismo funziona particolarmente in discipline come questa, che grazie a un’unica manifestazione consentono di scoprire ciò che i paesi attraversati hanno da offrire vedendo sia l’interno sia il litorale, sia le bellezze naturalistiche sia quelle storiche e archeologiche. Inoltre, oltre agli equipaggi e ai team, arriveranno familiari, amici, spettatori. Si tratterà di un turismo a 360º, una grande occasione per soddisfare esigenze differenti. Come amministrazione abbiamo fatto uno sforzo per entrare in un meccanismo, volevamo esserci. E siamo lieti di essere rappresentati in gara da una nostra compaesana, Nicoletta Deidda, per noi ulteriore elemento di attrazione e di orgoglio.

Romeo Ghilleri, sindaco di Nuxis: “Il comune di Nuxis è orgoglioso di essere uno dei 13 centri che ospiteranno il 1º Rally Sulcis Iglesiente questa importantissima manifestazione. Dopo anni di attesa, tutti, appassionati e non, potranno godere di questa fantastica manifestazione sportiva che porta per la prima volta gli occhi di tutti nel nostro territorio. Un punto importante a favore del nostro paese. Un grande merito va alla Scuderia Mistral Racing, che ha promosso questa iniziativa e ha spinto per realizzarla”.

Tra gli ospiti anche il consigliere regionale iglesiente Michele Ennas, che ha dichiarato: “La collaborazione tra le parti è stata fondamentale, speriamo sia il primo di tanti eventi nel Sulcis”.

© Riproduzione riservata