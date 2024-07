Dopo un anno al Borgosesia dove ha giocato 34 gare, il difensore Sheb Derbali, classe 2002, torna alla Cos. Fortissimante voluto dall'allenatore Francesco Loi e dal direttore sportivo Sebastian Puddu, Derbali nato a Como 22 anni fa , scuola atalantina, rientra alla Cos dove ha giocato per due anni. In Sardegna è arrivato tre anni fa al Muravera. Un giocatore di casa ormai, dal quale la Cos si attende grandi cose. Difensore centrale fortissimo, di piede e di testa, arriva dopo gli acquisti di Donnarumma e Severgnini per comporre una difesa decisamente quadrata e propositiva.

Colpo grosso del Decimoputzu che prepara la prossima stagione di Prima categoria. La società ha raggiunto l'accordo con Christian Cacciuto, 39 anni di età, da oltre vent'anni bomber in Sardegna in tutte le categorie dove ha giocato. I gol sono la sua passione, segna e fa segnare ancora con estrema facilità. Da giovane, ha fatto tappa anche all'Ascoli. Poi, in tante altre squadre di D, Eccellenza e Promozione. Tra le sue tappe sarde l' Orrolese, il Samassi, il Quartu 2000, il Città di Selargius e l'Asseminese. A Decimoputzu, Cacciuto promette ancora tanti gol. Ha ancora voglia, testa e gambe.

