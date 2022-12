Una sfida interregionale Sardegna-Lazio molto combattuta quella andata in scena sul quadrato del PalaMura, organizzata a Porto Torres dal “Boxing club Alberto Mura” nella seconda giornata delle celebrazioni intitolata “Dieci anni-un soffio che alimenta la vita”, in omaggio all’indimenticato Alberto Mura, poliziotto e maestro di boxe scomparso dieci anni fa.

Il verdetto è a favore della squadra laziale, che esce vittoriosa dai sette incontri finiti con il punteggio di 4-2 contro i pugili sardi che, comunque, hanno fatto vedere passione, grinta e capacità tecniche. A presentare la serata lo speaker Angelo Di Fraia, già protagonista di tanti eventi di boxe anche internazionali. Esordio con successo per il laziale Alessandro Facioni, (Schoolboy 63kg) della Gladiatore Academy che porta a casa il match confermando la sua tenacia contro il sardo Mattia Olivieri della Nord Ovest Sassari.

La squadra ospite si aggiudica il secondo punto (Schoolboy 56kg) con l’atleta Davide Congiu della Fhoenix Gym, che sul ring ha vinto sull’avversario della Boxe Muretti Sassari, Fabrizio De Cherchi. Con il Team Erittu la squadra sarda si aggiudica un punto grazie alla prova di Filippo Minniti (Junior 54kg) contro Tiziano Mecchi della Gladiatore Academy. Vince anche il laziale Daniele Maselli della Boxe Promotion (Junior 57kg) sul sardo Vincenzo Conte del Team Erittu. Tattica e potenza nell’incontro (Youth 62kg) tra Samuel Monte della Martellini Porto Torres e Dario Natalucci della Boxe Promotion, finito per una serie di montanti che hanno richiesto l’intervento medico. Controlla il ritmo incalzante dell’avversario Salvatore Vacca della Nord Ovest Sassari che ha avuto la meglio sul laziale Flavio Gennari (Youth 72kg).

Finisce in parità l’incontro finale tra Kavin Lawers del Team Erittu e Cristian Plos della Campagnano Boxe (Elite 65kg). Fuori programma l’esordio difficile al professionismo, nella categoria super piuma 59 kg, del sassarese Samule Canu che cede per ko dopo 46’ della seconda ripresa contro l’ungherese Patrik Renato Horvath. Due gli incontri sottoclou che hanno visto combattere anche le donne, Maria Dessì del Nord Ovest Academy che ha affrontato Aida Porqueddu del Boxing Alberto Mura (junior 52kg), tecnica e potenza per un match terminato in parità. Fabio Serra della Nord Ovest Academy, invece, è riuscito a dosare l’energia, vincendo su Fabio Marras della Gpa Burruni (Youth 52kg).

