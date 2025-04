Per il tennistavolo sardo è stata una settimana ad alta intensità. Non solo per la doppia sfida tra Norbello e Muravera nella semifinale scudetto della A1 femminile, lo è stata anche per la sfida a distanza per il secondo posto nel torneo maschile tra Marcozzi e TT Sassari.

Lunedì la Marcozzi ha perso un'occasione a Servigliano, nel match valido per la penultima giornata. Ha perso 4-2 dopo aver condotto con i punti di Rossi su Khanin e Vallino Costassa su Faso. Si è rifatta due giorni dopo battendo 4-1 la Bagnolese nell'anticipo dell'ultima giornata, grazie al riscatto di Chandra, due vittorie dopo le due sconfitte precedenti, e i punti di Rossi e Vallino Costassa. Giovedì ha risposto per le rime il TT Sassari che ha vinto 4-1 a Messina raggiungendo al secondo posto la Marcozzi che vanta peraltro il miglior risultato negli scontri diretti. Per la squadra di Santona doppiette di Andrea Puppo e Ismailov. Oggi la partita decisiva, in casa contro la capolista Carrara. I campioni d'Italia non avranno a disposizione Pucar, impegnato nell'Europe Trophy con la sua squadra del Montenegro, l'STK Novi, ma conta su altri nomi di primo piano. Nel TT Sassari emerge il numero uno d'Italia, Andrea Puppo, un ex che con Carrara ha vinto due scudetti.

La sfida sarà decisiva per la composizione della griglia dei playoff.

Oggi si chiude l'esperienza del Norbello in serie A1. Già retrocesso, conclude uno sfortunato campionato ospitando il Messina.

Europe Trophy

Tre squadre sono impegnate nella Grand Final, in corso a Igalo, nel Montenegro. Sono la Marcozzi, Santa Tecla Nulvi e le ragazze del TT Sassari.

Ieri il Santa Tecla con Cappuccio, Vassilev e Gubran ha perso 3-1 con gli slovacchi del Cadca, e successivamente ha battuto con lo stesso punteggio i lettoni del Baltais. La Marcozzi è stata battuta dal Novi, squadra ospitante, per 3-2, e dal Club Olot (Spagna) per 3-1. Il TT Sassari è stato battuto 3-0 dalle austriache dello Sparkasse Kufstein. La Grand Final si concluderà domani

