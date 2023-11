È costata cara alla Fermassenti la sesta sconfitta consecutiva nel campionato di Prima categoria girone B: l'allenatore Sergio Congiu ha deciso di dare le dimissioni.

Decisione che a malincuore il presidente del club di San Giovanni Suergiu, Antonio Massenti, ha accettato. Il club ha deciso di attendere quantomeno 24 ore per capire se lasciare la squadra a tecnici che già appartengono alla società oppure rivolgersi ad altri allenatori.

«Siamo umanamente grati per il lavoro che Sergio Congiu ha svolto - dice il presidente - ma capiamo anche il suo scoramento e comprendiamo i motivi della sua decisione: questo è un campionato che si sta rivelando molto difficile per noi ma siamo sicuri che nulla è perduto e in qualche modo ne usciremo fuori: entro un paio di giorni adotteremo delle soluzioni».

