Due vittorie e una sconfitta per la sarde negli anticipi di oggi in Serie D.

Il colpaccio lo ha firmato il Latte Dolce che in casa, ha travolto la Paganese per 4-1 al termine di una prestazione perfetta. I gol di Faella, Piredda, Castro, Sorgente e Kone. La squadra sassarese guadagna così punti importanti verso il centro della classifica: i gol li hanno segnati Aloia e Bonu su rigore per i locali, Lorusso per i campani. Vittoria impoirtantissima per l'Ilvamaddalena che ha piegato la Trastevere per 2-1 conquistando tre punto d'oro zecchino per la sua classifica. I gol sono stati firmati da Aloia, Bonu e da Lorusso.

Una vittoria arrivata dopo quattro pareggi e due sconfitte. Ha malamente perso in casa l'Atletico Uri, piegato per 2-0 dal Lodigiani, andato in gol con Perrotti e Spinozzi. Per la squadra sarda una mazzata per il morale e la classifica.

© Riproduzione riservata