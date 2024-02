Nel recupero della 23esima giornata del campionato di Serie D (girone G), l’Uri espugna (1-2) il campo dell’Anzio. I giallorossi agganciano proprio i laziali in sestultima posizione. Sono ora, con una gara da recuperare, ad un punto dalla zona salvezza.

Nel primo tempo, all’8 Tirelli salva in de tempi su Paglia. Al 35’ botta di Piga respinta da Perna. Cinque minuti dopo l’Uri passa in vantaggio: D’Ottavi dalla destra serve Demarcus che trafigge Perna. Neppure il tempo di esultare che 2’ dopo Piga stende in area De Gennaro ed è rigore per i laziali. Bencivenga trasforma. Nella ripresa, al 29’ i sardi si riportano davanti col neo entrato Cannas su assist di Demarcus. L’Anzio chiude in avanti ma l’Uri non concede nulla.

La formazione:

Atletico Uri: Tirelli; Rosseti, Esposito, Fadda; Ravot (11’ st Barracca), Attili, Valentini, Piga (11’ st Cannas); Demarcus, Fangwa, D'Ottavi (33’ st Mari).

Si sono giocate anche Boreale-Trastevere 1-1 e Cynthialbalonga-Romana 0-1.

