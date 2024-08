L’annuncio di Willis Furtado non si è fatto attendere. A poche ore da quella del difensore Marcos Chazarreta, arriva l’ufficialità dell’attaccante capoverdiano all’Olbia.

“Olbia Calcio 1905 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Luis Willis Alves Furtado, attaccante classe 1997”, recita la nota emessa questo pomeriggio dal club gallurese. “Nella scorsa stagione Furtado ha vestito la maglia del Floriana, Prima divisione maltese, dove si è messo in mostra mettendo a referto 7 goal e 6 assist in 14 presenze. Formatosi in Francia – si legge ancora – accumula esperienza giocando in vari Paesi, tra i quali Scozia, Norvegia e Finlandia. Benvenuto a Olbia Willis!”.

Ala destra adattabile a sinistra e al ruolo di trequartista, con doppia nazionalità capoverdiana e francese (è nato a Ivry-sur-Seine, a pochi km dal centro di Parigi) e gran fisico e corsa, Furtado si allena da giorni col resto della squadra che prepara l’esordio nel campionato di Serie D. Per lui l’Olbia rappresenta la prima esperienza in Italia.

© Riproduzione riservata