Ora è ufficiale: l’Olbia ha esonerato Marco Amelia, affidando temporaneamente la squadra a Mario Isoni, allenatore dell’Under 19.

La nota del club è arrivata prima di mezzogiorno, a confermare la notizia che aveva iniziato a circolare prestissimo questa mattina, tanto che il tecnico romano, rientrato in città dopo la sfortunata trasferta sul campo dell’Anzio, costata ai bianchi la terza sconfitta in quattro giornate di campionato, non ha potuto dirigere l’allenamento delle 7.

«La società Olbia Calcio 1905 comunica di aver sollevato Marco Amelia e Alessandro Moglioni dagli incarichi di Allenatore e Vice della prima squadra. Momentaneamente, le sedute d’allenamento saranno presiedute dall’Allenatore dell’Under 19 Mario Isoni», recita il comunicato ufficiale dell’Olbia. «La società ringrazia Mister Amelia e il suo Vice per l’impegno dimostrato sin dal primo giorno e augura loro buona fortuna per i progetti futuri».

Da vedere se Isoni sarà davvero uno soluzione temporanea o l’allenatore che guiderà i galluresi, al momento ultimi in classifica con un punto, per il resto della stagione in Serie D.

