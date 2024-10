Sconfitta (1-2) casalinga per l’Ilvamaddalena con la Sarnese. La squadra maddalenina sblocca il risultato in avvio di gara con Touray. Al 13’ il pareggio di Altobelli. Nella ripresa, dopo appena 8’ il gol vittoria degli ospiti di Montini su rigore. Per i biancocelesti è la terza sconfitta casalinga di fila.

L’Atletico Uri cade (3-1) sul campo della Puteoleona. I giallorossi passano in vantagio al 9’ con De Cenco. Al 15’ Russo pareggia e alla mezz’ora il sorpasso firmato da Mascari. Nella ripresa, alla 31’ Marotta chiude il match.

Sesta sconfitta di fila per la Cos: il Real Monterotondo vince 4-2. Dopo soli 5’ la squadra di casa sblocca il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Batte Grosso, Mauro anticipa tutti e insacca. Al 38’ il raddoppio dei laziale con Menghi: conclusione dal limite imparabile per Maurizio Floris. Al 43’ la Cos accorcia le distanze con un rigore trasformato da Demontis. Nella ripresa, al 3’ i padroni di casa guadagnano un rigore che Menghi trasforma. Al 18’ la Cos va a segno con una conclusione di Pinna da posizione defilata. Al 40’ Menghi firma la tripletta personale.

Nella mattinata, il Latte Dolce aveva sconfitto (1-0) il Gelbison.

