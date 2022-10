Rimangono 3 squadre in vetta, Dinamo Academy Alghero, Dinamo 2000 Sassari e Innovyou Sennori, a punteggio pieno, al torneo di serie D regionale di basket.

Il big match. Del gruppo di compagini in vetta non fa più parte il San Sperate che perde lo scontro diretto tra le prime in classifica contro la Dinamo Academy Alghero per 89-68. Un quarto per parte in avvio (17-23 al 10’ e 41-37 all’intervallo), con i padroni di casa a cominciare ad allungare nella terza frazione (63-52 al 30’), nonostante l’uscita di Pompianu per infortunio nel terzo quarto. Allungo decisivo nel parziale conclusivo, fino al +21 della sirena finale. È della Dinamo Academy anche il miglior realizzatore, Denti, con 27 punti.

Conferme. Continuano la corsa senza macchia anche Innovyou Sennori e Dinamo 2000. I sennoresi si impongono contro la Masters Sassari per 75-66, al termine di 40’ combattuti ed equilibrati. La Masters, infatti, va sul +10 all’intervallo (28-38) e prosegue avanti nel punteggio anche nel terzo quarto (48-52 al 30’). Il sorpasso arriva nell’ultima frazione, con Piras (miglior realizzatore al termine con 25 punti) e Pisano a guidare l’offensiva della Innovyou fino al +9 finale. I sassaresi, invece, si impongono contro l’Oristano Basket per 76-56. Padroni di casa sul +5 all’intervallo (31-26); allungo sulla doppia cifra al 30’ (52-42) e break finale che arriva a toccare il + 20 del 40’. Il migliore è Bertolini, della Dinamo 2000, con 20 punti.

Colpi esterni. Belle vittorie in trasferta per Casa del Sorriso Su Planu e Visionottica Carbonia. I primi sono corsari sul parquet del San Salvatore Selargius per 56-65, al termine di una gara sempre condotta, anche se mai con un divario sopra la doppia cifra. I “miners”, invece, riscattano il passo falso casalingo contro la Academy Alghero, vincendo in casa dell’Astro per 68-75. Equilibrio fino al 30’ (54-56) e zampata vincente ospite, grazie anche ai 22 personali di Crobu, nell’ultimo quarto.

Le altre gare. Netta vittoria della Santa Croce Olbia, contro la Coral Alghero, per 86-57. Olbiesi che guidano nei primi due quarti (43-35 al 20’), ma staccano con decisione il quintetto allenato da Peppe Mulas al rientro dal riposo lungo (64-43 al 30’). Nella Santa Croce, Masala è il top scorer con 21 punti. Prima vittoria stagionale, infine, per il Genneruxi, sul parquet del Carloforte, con il punteggio 58-77. Sfida sempre condotta dai giovani allenati da Nicola Massa che hanno in Angius il migliore marcatore della gara con 25 punti.

