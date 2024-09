Il cartellino rosso rimediato contro l’Ilvamaddalena costa 3 giornate di squalifica a Luca La Rosa.

Espulso domenica al 37’ della ripresa del match della 1ª giornata del campionato di Serie D, «per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario alla schiena facendolo cadere a terra», si legge nel comunicato della Lnd, salvo ricorso il capitano dell’Olbia salterà il derby di domenica col Latte Dolce, la gara casalinga del turno successivo col Guidonia e la trasferta di Anzio del 29 settembre.

Ma a Sassari domenica Marco Amelia dovrà rinunciare anche a Christian Arboleda, fermato dal giudice sportivo per un turno dopo l’espulsione per doppia ammonizione rimediata al “Nespoli” contro l’Ilva.

Oltre alla sconfitta, il derby gallurese lascia dunque in eredità ai bianchi due assenze pesanti. Non il migliore degli inizi per l’Olbia, che già a Sassari non potrà commettere passi falsi.

