Perdono Cos e Olbia in casa, l'Ilvamaddalena perde il derby col Latte Dolce, l'Uri pareggia in casa con l’Anzio.

Ancora una giornata negativa con le sarde di Serie D capaci di conquistare appena quattro punti e con la classifica che piange. La Cos ha subito la settima sconfitta consecutiva battuta in casa da un Lodigiani tutt'altro che straordinario.

I romani hanno vinto per 2-0 con gol di Sorrentino e Ciaramella.

L'Olbia perde in casa con la Puteolana per 3-1 (rete di Lucarelli). L'Uri non va oltre il pari casalingo con l'Anzio (Pisano ha risposto ad una autorete di di Rossetti). Il Latte Dolce conferma il momento magico piegando per 2-0 l'Ilvamaddalena con una doppietta di Odianose. In classifica la Cos è ultima con 2 punti, l'Olbia penultima con tre, l'Uri e Ilva sono in zona playout con sei e sette punti.

L'unica sarda a salvarsi è il Latte Dolce, settima con 14 punti.

