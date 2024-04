Il Latte Dolce spreca e raccoglie solo un pareggio (1-1) al Trastevere Stadium. Nel primo tempo, al 20’ i sassaresi sbloccano il risultato con Grassi. Al 45’ padroni di casa in dieci per l’espulsione di Mastropietro per fallo di reazione.

Nella ripresa, al 13’ il pareggio di Tortolano su rigore. Al 28’ i laziali restano in nove per il rosso a Santovito per doppia ammonizione. In pieno recupero Piassi fallisce il gol della vittoria.

Ha esordito in panchina Antonio Marinu, promosso dalla Juniores alla prima squadra dopo l’esonero di Mauro Giorico.

