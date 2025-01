Per la trasferta romana sul campo del Guidonia Montecelio, per la quale l'Olbia è partita molto presto stamattina, Zé Maria, che non ha potuto partecipare alla consueta conferenza stampa pre gara, ne convoca 20. Tra questi spicca il nuovo acquisto Buschiazzo.

Il difensore uruguaiano potrebbe collezionare già domani, in occasione della 3ª giornata di ritorno del campionato di Serie D, i primi minuti in maglia bianca. Ma per il match con i guidoniani, reduci dalla staffetta in panchina tra David D’Antoni, esonerato dopo il pareggio col Trastevere, e Ciro Ginestra, il tecnico dell’Olbia potrà disporre anche di De Grazia e Furtado, al rientro dalla squalifica.

Ritrovato il successo nel derby col Latte Dolce, valso 3 punti che hanno permesso loro di salire a quota 19 in classifica e di accorciare sulla zona salvezza a -4, i galluresi puntano al bis contro una formazione che non vince da tre turni, e che per questo ha perso diverse posizioni, scivolando al sesto posto con 31 punti, ma che finora in casa ha perso una sola volta, lo scorso 22 dicembre contro l’allora capolista Cassino, per non parlare della scossa che di norma il cambio alla guida tecnica genera.

Per età media il Guidonia vanta la rosa di giocatori più esperta del girone e la seconda miglior difesa con 14 gol subiti in 19 partite, ma per reti realizzate (25) è alla pari con l’Olbia, che dovrà essere brava innanzitutto a non prenderle, lasciando fuori dal Comunale di Guidonia le vicende extra campo che hanno caratterizzato le ultime settimane. La sconfitta dell’andata, maturata al “Nespoli” al 94’ con un gol di Calì, capo cannoniere dei laziali con 8 marcature, grida, peraltro, vendetta.

Squadre in campo alle 14.30: dirige la partita l’arbitro Gaetano Milone della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto.

I convocati

Portieri: Di Chiara, Rizzitano;

Difensori: Arboleda, Bertini, Buschiazzo, Lucarelli, Marie-Sainte, Pani, Petrone;

Centrocampisti: Cabrera, De Grazia, Marroni, Maspero, Rizzo, Staffa, Yanovskyy;

Attaccanti: Caggiu, Costanzo, Della Salandra, Furtado.

