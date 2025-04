Buone nuove dal giudice sportivo per l’Olbia, che domenica contro la Gelbison potrà contare su tutti i suoi giocatori.

Oltre ai 3 pesantissimi punti in chiave salvezza, dal derby con l’Atletico Uri la squadra di Ze Maria ha ereditato solo l’ammonizione del capitano Christian Arboleda: per lui si tratta dell’ottava in campionato. A proposito di difensori, torna inoltre a disposizione per l’ultima giornata di Serie D Fabrizio Buschiazzo, assente per squalifica a Uri, ma anche Domenico Petrone, in fase di recupero dopo i problemi fisici che l’hanno costretto al forfait nelle ultime due gare, potrebbe essere del match.

Dall’altra parte si registra, invece, la defezione di Stefano Manzo: il mediano della Gelbison salterà la sfida del “Nespoli” dopo l’espulsione (doppio giallo) rimediata nel recupero del match con la Costa Orientale Sarda.

I bianchi sono tornati ad allenarsi questa mattina proprio al “Nespoli” per preparare quello che potrebbe essere l’ultimo incontro della stagione: contro la seconda della classe, già certa del piazzamento e a segno all’andata 3-2, all’Olbia basterebbe un punto per confermare la categoria senza dover attendere i risultati delle antagoniste.

In caso di sconfitta sarà invece necessario buttare un occhio agli altri campi, con cinque formazioni, e tra queste l’Olbia, che potrebbero chiudere a quota 41 rischiando i playout.

