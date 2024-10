Olbia in difficoltà e in silenzio stampa: un classico da quando la proprietà è passata nelle mani di SwissPro. Un copione che si ripete anche alla vigilia della delicata sfida tra ultime della classe col Real Monterotondo, in programma domani al “Nespoli” (ore 15) per la 5ª giornata del campionato di Serie D.

Il pessimo avvio di stagione, valso appena un punto e costato la panchina a Marco Amelia, esonerato lunedì, spara i riflettori sul match con la pari punti formazione laziale, che segna il debutto in panchina di Mario Isoni, il tecnico dell’Under 19 chiamato a guidare la prima squadra dopo l’esonero di Amelia, e il ritorno in campo dopo tre giornate di squalifica del capitano Luca La Rosa.

A proposito di squalifiche, contro i gialloblù mancherà Pasquale Costanzo, espulso con rosso diretto e fermato per due turni dal giudice sportivo per la gomitata al volto rifilata a un avversario nell’incontro con l’Anzio di domenica scorsa. Altro non è dato sapere, se non che «la società non è soddisfatta per i risultati ottenuti sino ad oggi», come recita la nota emessa dal club gallurese dopo l’ultima sconfitta, e che l’Olbia non può fallire l’appuntamento di domani.

