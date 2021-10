Si torna in campo nel weekend per la seconda giornata del campionato regionale di serie D di basket. Le partite saranno distribuite tra oggi e domani. Oggi, alle 18, si parte con la sfida di Carbonia, tra i padroni di casa e l’Azzurra Oristano. I miners devono riscattare la sconfitta di misura subita dal San Salvatore, mentre gli oristanesi vorranno confermare il successo contro l’Assemini, che ha dato tanto morale alla giovane truppa allenata da Massimo Poli. Alle 18.30, invece, il San Sperate ospita il San Salvatore Selargius, nel match tra le due vincitrici della prima giornata di campionato. Per i due coach, Sorrentino e Frau, è tempo di conferme per tenere la testa della classifica. Alla stessa ora un’altra vincitrice, il Sennori, attende la visita dell’Elmas. I padroni di casa, allenati da Gabriele Piras, sono chiamati a ribadire quanto di buono fatto nell’esordio di Alghero contro la Coral. Per i masesi, invece, è attesa una reazione dopo la sconfitta rimediata all’esordio.

La domenica sul parquet. Domani gli altri due incontri. Alle 18, a Sestu, in campo Astro e Genneruxi. Per i ragazzi allenati da Gianluca Susini è il secondo incontro casalingo di fila, mentre i cagliaritani, guidati da coach Nicola Massa, sono all’esordio nel torneo. Alle 18.30, chiude il programma di giornata, la sfida tra Assemini e Coral Alghero. Per entrambe l’obiettivo principale è la prima vittoria stagionale. Osserva un turno di riposo, infine, l’Oristano Basket.

