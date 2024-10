Si gioca domani la nona giornata del campionato di Serie D.

In programma i derby Latte Dolce-Ilva, Olbia-Puteolana, Atletico Uri-Anzio e Cos-Lodigiani. Tutte gare importantissime per le sarde: la Cos che perde da sei giornate e che è ultima con appena due punti in classifica, deve assolutamente battere il Lodigiani per risalire un pò la china.

La situazione è pesante, con l'allenatore Francesco Loi squalificato per quattro giornate e che sarà sostituto in panchina dal suo vice Antonio Carta. I tifosi sono chiamati a raccolta a sostenere la squadra in questo momento di difficoltà.

Ha bisogno di vincere ancora l'Olbia, a tre punti in classifica e che affronta un avversario difficile come la Puteolana. E vuole i tre punti anche l'Uri che attende la visita dell'Anzio.

Attesa per il derby Latte Dolce-Ilvamaddalena. I sassaresi attraversano un buon momento, hanno risalito la classifica e domani affrontano un'Ilva desiderosa di tornare al successo dopo le ultime sconfitte. Il suo allenatore Carlo Cotroneo sconterà la prima delle sue giornate di squalifica inflittagli questa settimana dal giudice sportivo.

© Riproduzione riservata