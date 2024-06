Dopo l'ultimo campionato chiuso al primo posto fra le squadre sarde di Serie D, Francesco Loi resta alla guida della Costa Orientale Sarda, la Cos, che parteciperà al prossimo campionato di Serie D.

Per Loi sarà la sesta panchina di fila (tre stagioni col Muravera e tre con la Cos) in Serie D, l’ottava in assoluto nella Quarta serie considerando le esperienze con Lanusei e Tortolì. Tecnico che ha sempre ottenuto grandi risultati, centrando praticamente sempre dei record nelle società di appartenenza, e capace di valorizzare tantissimi giovani sardi. L’ultimo il difensore Marcello Piras, diciannovenne, trasferitosi al Catanzaro.

Dell’ultima stagione Loi si è detto completamente soddisfatto: «Abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati conquistando la salvezza con larghissimo anticipo e, così, dando spazio a tanti ragazzi del settore giovanile».

Si pensa già alla prossima: «Ci saranno sicuramente cambiamenti – continua l'allenatore ogliastrino – Cercheremo di migliorare tenendo sempre stretti i principi societari e senza stravolgere le idee di partenza. Quindi spazio ai giovani, soprattutto sardi».

Sono stati ingaggiati diversi giocatori nati nel 2007 e 2008, protagonisti nel campionato Allievi regionali. Non mancherà pure l’inserimento di calciatori di esperienza che andranno a sostituire i partenti. Ci sarebbe un accordo con l’attaccante Marcos Sartor, inizialmente dato ad un passo dal Budoni. «È un giocatore tesserato con la Cynthialbalonga sino al 30 giugno. Vedremo. È ancora prematuro parlare di acquisti».

Per quanto riguarda il girone «speriamo di cambiarlo per vivere una nuova esperienza. Ma anche dal punto di vista logistico sarebbe più semplice affrontare formazioni del Nord Italia. Le trasferte in Campania sono massacranti. In ogni caso accetteremo qualsiasi decisione riterrà di dover prendere la Lega Nazionale dilettanti».

L’ottimo lavoro col settore giovanile è dimostrato dalla richiesta che hanno avuto diversi giovani gialloblù: «Significa che si sta facendo molto bene. Alcune società professionistiche hanno messo gli occhi su ragazzi del 2008. Per noi è sicuramente motivo di orgoglio... Valuteremo se sono pronti da subito per poter affrontare campionati in categorie superiori oppure se hanno bisogno di un altro anno di esperienza in D».

Intanto la società gialloblù è intenzionata anche ad allestire una o due squadre di calcio femminile. «A luglio inizieremo dei raduni. Vedremo se dar vita all’Eccellenza ed anche all’Under 15 femminile. È certamente un obiettivo».

