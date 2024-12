Marco Amelia è il nuovo allenatore del Sondrio. Questa mattina il club valtellinese ha annunciato la firma dell’ex campione del mondo ed ex allenatore dell’Olbia, esonerato il 30 settembre dalla società gallurese, con presentazione ufficiale a seguire.

«Per la prima volta, in una storia iniziata nel 1932, sulla panchina biancazzurra siede un campione del mondo! Benvenuto mister!», recita il post pubblicato su Facebook dalla Nuova Sondrio Calcio, impegnata nella lotta per non retrocedere nel Girone B di Serie D, e attualmente quindicesima in classifica con 18 punti, a -1 dalla salvezza diretta.

Evidentemente, qualora l’Olbia, impegnata a sua volta nella lotta per la sopravvivenza nel Girone G di Serie D, dovesse decidere di cambiare per l’ennesima volta quest’anno la guida tecnica, affidata al momento a Zé Maria – quarto allenatore della stagione – non potrà richiamare Amelia.

