L’Olbia riparte dall’Ilvamaddalena. Il precedente del 25 agosto, che ha fruttato una sconfitta con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia dopo i calci di rigore, è preistoria. E domani al “Nespoli” sarà un’altra storia.

Ne è convinto l’allenatore dei bianchi Marco Amelia, che presentando il derby con la neo promossa formazione gallurese, valido per la 1ª giornata di Serie D, sottolinea: “Intanto, arriviamo alla partita di campionato in condizioni atletiche migliori di quelle che avevamo in Coppa, perché abbiamo due settimane in più di lavoro alle spalle, e con una squadra che, a parte Anelli, che è squalificato, e cinque giocatori tra cui Furtado, di cui manca il transfer, offre più soluzioni”.

Inoltre, alcune concessioni fatte all’Ilva nel primo derby a questo giro non saranno ammesse. “Sull’1-0 stavamo gestendo bene la partita, ma quando abbiamo avuto l’occasione per il 2-0 abbiamo commesso l’errore che gli ha permesso di pareggiare, e lì la storia è cambiata. Stavolta, però, faremo molta attenzione agli ultimi 15 minuti: abbiamo lavorato molto per questo, anche perché adesso conosciamo l’avversario per averlo già affrontato”, spiega Amelia.

Pochi i dubbi sull’Olbia titolare. “La formazione è decisa per dieci undicesimi, ma devo dire che i ragazzi mi hanno messo in difficoltà”, dice il tecnico alludendo all’impegno visto in settimana durante gli allenamenti. “La gara di Coppa mi interessava per il minutaggio, perché siamo partiti in ritardo e abbiamo fatto poche amichevoli, ma in campionato sarà diverso: domani giocheremo per vincere. Da domani conteranno solo i 3 punti”, aggiunge l’ex portiere campione del mondo.

“L’obiettivo in campionato è quello di diventare fastidiosi. La D è difficile, così come lo è il nostro girone, che conosco bene: ci sono quattro o cinque squadre messe meglio delle altre e le outsider, ma noi possiamo lottare per vincere il campionato”. Soprattutto quando l’organico sarà finalmente al completo: dal mercato, infatti, Amelia attende ancora qualche rinforzo. “Giocatori che abbiamo già individuato e che arriveranno nei prossimi giorni”, svela in chiusura indicando i numeri di maglia: “Il 22, il 2 e il 9”. Che lasciano intendere che si tratti di un portiere, un difensore e un attaccante.

Squadre in campo alle 15: Olbia-Ilvamaddalena sarà diretta dall’arbitro Paolo Isoardi di Cuneo.

