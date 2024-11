Superate quelle che la società definisce “incomprensioni” con Luca La Rosa, e reintegrato il capitano, l’Olbia prova a recuperare la serenità compromessa dagli eventi delle ultime settimane, fondamentale per conquistare prima possibile la salvezza.

Il processo potrebbe essere aiutato dai 7 punti conquistati nelle ultime tre giornate del campionato di Serie D, che hanno permesso ai bianchi di issarsi a quota 10 nel Girone G, di agganciare i playout e di portarsi a 5 lunghezze dalla zona più tranquilla della classifica.

Domenica al “Nespoli” sarà scontro diretto col Terracina, che vive una crisi di risultati, con l’ultima vittoria che risale al 13 ottobre, e societaria, culminata questa mattina con le dimissioni del presidente Biagio Buonocore, che contestualmente ha aperto alla cessione del club. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per migliorare la posizione in classifica.

L’altro aiuto potrebbe arrivare dal mercato di riparazione, al via lunedì. Salutato Ninni Corda, com’era prevedibile dei rinforzi si occuperà in prima persona l’allenatore Zé Maria. Contattata per avere chiarimenti sull’interruzione della collaborazione con Corda, la società ha risposto che «come consulente di Swiss Pro Corda ha supportato l’Olbia nell’area tecnica, ma non è mai stato il direttore sportivo dell’Olbia», e che «il lavoro per raggiungere gli obiettivi sportivi può proseguire adesso con Zé Maria».

