Marco Amelia ha firmato. E con lui il resto dello staff tecnico dell’Olbia che affronterà la stagione 2024/25 di Serie D.

Lo comunica il club con una nota che recita: «Olbia Calcio 1905 è lieta di annunciare la nomina di Marco Amelia come nuovo allenatore della prima squadra».

Dunque la presentazione del nuovo tecnico dei bianchi. “Campione del Mondo con l'Italia nel 2006, Marco Amelia ha avuto una lunga e importante carriera come portiere, difendendo i pali in club prestigiosi come Roma, Milan e Chelsea. Dopo il ritiro nel 2017, Marco ha iniziato la sua nuova vita nel mondo del calcio, intraprendendo il ruolo di allenatore nel 2018 con la Lupa Roma, per poi guidare Vastese, Livorno, Prato e, più recentemente, la squadra U18 del Frosinone”.

Molti volti nuovi tra i collaboratori di Amelia e una conferma: quella di Carlo Giua. «Con l’allenatore sbarcano a Olbia anche Federico Campagiorni come collaboratore di campo e match analyst, Alessandro Moglioni come vice e Fabrizio Carafa in veste di allenatore dei portieri. Carlo Giua”, si legge ancora nel comunicato emesso stasera, “sarà invece ancora il preparatore atletico».

