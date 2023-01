L’Ilvamaddalena affronterà il prossimo turno di Serie D, in casa della Casertana, con un nuovo innesto.

La società ha infatti comunicato l'ingaggio del 32enne attaccante francese Hervè Bazile.

Punta eclettica con circa 100 presenze in prima serie francese e 80 in seconda serie, ha militato in club francesi importanti come Guingamp, Caen e Le Havre.

"Sono felice di approdare all’Ilvamaddalena. L’accoglienza dei dirigenti, del mister e dei compagni è stata impeccabile e questo mi ha portato a scegliere di vestire questa maglia - queste le prime parole di Bazile -. L’Ilvamaddalena è un club con una tradizione importante e per me è un onore giocare qui. Spero di far bene e di essere utile alla causa della società per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ringrazio l’avvocato Arpino per avermi consigliato al club, non vedo l’ora di scendere in campo”.

In Eccellenza si rinforza il Latte Dolce che ha acquisito a titolo temporaneo le prestazioni di Alessandro Galante, classe 2005 e proveniente dall'Under 18 del Cagliari Calcio.

Galante muove i primi passi con la Sacra Famiglia, prima di passare al Settore Giovanile del Sassari Calcio Latte Dolce. Dopo l'esperienza con i biancocelesti gioca prima con l'Alghero Cagliari e dall'U15 con il Cagliari Calcio. Quest’anno dopo una prima parte di stagione con l'U18 rossoblù, a gennaio ritorna al Sassari Calcio Latte Dolce. Galante ha già esordito la scorsa domenica, giocando 40 minuti contro la Tharros.

