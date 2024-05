A 24 ore dall'ultima e più importante gara del campionato, il Latte Dolce perde il direttore sportivo. Vittorio Tossi si è dimesso. Un gesto inatteso prima della gara contro la Flaminia CivitaCastellana che solo in caso di vittoria e contemporanea sconfitta dell'Uri a Ostia Mare consentirà di evitare i playout.

Il Sassari Calcio Latte Dolce ha emesso un comunicato dove sottolinea il momento poco opportuno e anche il modo: «Prendiamo atto delle dimissioni del Signor Tossi da Direttore Sportivo della società. Viste anche le sue dichiarazioni agli organi di stampa, riteniamo che le stesse siano state abbastanza tardive. Auguriamo al signor Tossi migliori fortune per il prosieguo della sua professione da Direttore Sportivo».

Ad alcuni organi di stampa il ds Tossi ha dichiarato che non era d'accordo sull'esonero di Mauro Giorico e che non ha potuto esprimersi secondo la propria professionalità. La società biancoceleste però usa il termine di «dimissioni tardive» perché l'avvicendamento in panchina con Antonio Marinu è avvenuto esattamente un mese fa.

